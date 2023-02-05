«الدفاع الروسية»: القوات الأوكرانية تنوي تنفيذ استفزاز واسع النطاق في كراماتورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق في مدينة كراماتورسك؛ من أجل اتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".

وذكرت الدفاع الروسية حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد: لقد وصل عدد من الصحفيين والإعلاميين الغربيين إلى مدينة كراماتورسك، برفقة ضباط من إدارة أمن الدولة "لتغطية الاستفزازات التي تعدها الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وتابعت: "تلقينا معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة تفيد بأن الغرب سيُقدِم في خطوة استفزازية على تفجير المنشآت الطبية في كراماتورسك لتصويرها على أنها "جريمة حرب" من روسيا الاتحادية تتطلب تسريع تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف".

وزير الدفاع الأوكرانى: عملية تدقيق تجرى بعد فضائح فساد

فيما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف الأحد، أنّ عمليات تدقيق عقود المشتريات جارية بعد فضائح فساد، لكنّه امتنع عن تأكيد التقارير التي أشارت إلى احتمال إجباره على الاستقالة قريبًا.

وقال ريزنيكوف للصحفيين: "بدأنا بعمليات تدقيق داخلية" لكلّ عقود المشتريات، ولكنه رفض القول ما إذا كان سيبقى وزيرًا للدفاع.

وأضاف: "إنه شخص واحد- القائد الأعلى للقوات المسلّحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي- الذي يقرّر إذا كنت سأبقى وزيرًا للدفاع أم لا".

وأشار إلى أنّ "تخصّصي كمحامٍ يسمح لي بالتفكير بتفاؤل بأنني بالتأكيد سأجد مشروعًا مثيرًا للاهتمام لنفسي، لن يسمح لنا فقط بالفوز في الحرب ولكن أيضًا بمعاقبة القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الروسي لاحقًا".

وكان موقع "يوكرينسكا برافدا" قد أفاد نقلًا عن مصادر لم يحدّد هويتها، بأنّ ريزنيكوف (56 عامًا) سيُستبدل الأسبوع المقبل بكيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية البالغ من العمر 37 عامًا.

وقد يُعيَّن ريزنيكوف، الذي درس الحقوق، وزيرًا للعدل، بحسب الموقع.

يُعدّ ريزنيكوف أحد أشهر الوجوه خلال هذه الحرب، وتمّ تعيينه وزيرًا للدفاع في نوفمبر 2021 وكان يشرف على القوات المسلّحة طوال فترة الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير العام الماضي.

كذلك، ساعد في تأمين أسلحة غربية لدعم القوات الأوكرانية.