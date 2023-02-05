الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيف توفى شاب شبرا أثناء مشاجرة مسلحة؟

مشاجرة
مشاجرة

انقطاع الشرايين الموصلة إلى القلب.. كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة شاب قتل على يد آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة شبرا الخيمة، أن الجثة لشاب فى منتصف الثلاثينات ويدعى سعيد.ه.س، وبكامل ملابسه ومصاب بطعنة فى الفخذ الأيسر، أدت إلى انقطاع الشرايين الموصلة إلى القلب مما أدت إلى الوفاة فى الحال.

وقررت جهات التحقيق المختصة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى لضباط مباحث قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، إخطارا  من غرفة النجده بمقتل شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى سعيد.ه.س، مصاب بطعنة نافذة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟