كيف توفى شاب شبرا أثناء مشاجرة مسلحة؟

انقطاع الشرايين الموصلة إلى القلب.. كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة شاب قتل على يد آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة شبرا الخيمة، أن الجثة لشاب فى منتصف الثلاثينات ويدعى سعيد.ه.س، وبكامل ملابسه ومصاب بطعنة فى الفخذ الأيسر، أدت إلى انقطاع الشرايين الموصلة إلى القلب مما أدت إلى الوفاة فى الحال.

وقررت جهات التحقيق المختصة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى لضباط مباحث قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، إخطارا من غرفة النجده بمقتل شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى سعيد.ه.س، مصاب بطعنة نافذة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.