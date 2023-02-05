الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مالك مقهى استدرج عامل داخل مخزن بالمعادى وقيده بسلاسل حديد

حبس
حبس

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس مالك مقهى بتهمة احتجازه عامل والتعدى عليه بالضرب المبرح  وتكبيله بالسلاسل الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة بسبب سرقة المجنى عليه "عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى"، فقام باستدراجه من محل سكنه وتكبيله بسبب خلافات بينهما حول العمل.

وأضاف أنه استدرجه داخل مخزن خاص بالمقهى لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجنى عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القوات إلى المخزن المشار إليه وتبين وجود عامل سابق بذات المقهى، مقيم بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟