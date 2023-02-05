حبس مالك مقهى استدرج عامل داخل مخزن بالمعادى وقيده بسلاسل حديد

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس مالك مقهى بتهمة احتجازه عامل والتعدى عليه بالضرب المبرح وتكبيله بالسلاسل الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة بسبب سرقة المجنى عليه "عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى"، فقام باستدراجه من محل سكنه وتكبيله بسبب خلافات بينهما حول العمل.

وأضاف أنه استدرجه داخل مخزن خاص بالمقهى لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجنى عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القوات إلى المخزن المشار إليه وتبين وجود عامل سابق بذات المقهى، مقيم بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.