الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 6 فبراير 2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يهتم المواطن بمتابعة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البنوك المصرية، وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار خاصة في مواسم أداء فريضة الحج والعمرة، ومن جانب آخر تعد المملكة العربية السعودية أكبر تجمع للعمالة المصرية المنتشرة في كافة محافظات المملكة.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 فبراير

استقرار في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البنوك المصرية؛ وذلك بسبب العلاقات التجارية المستقرة بين البلدين نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، وإليكم أسعار التداول وهي كالتالي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.03 جنيه للشراء و 8.05 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل الريال إلى 8 جنيهات للشراء و 8.03 جنيه للبيع.

في بنك مصر قدر الريال السعودي بنحو 7.99 جنيه للشراء و 8.03 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 8 جنيهات للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر الريال السعودي نحو 7.99 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

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سعر طن خردة الحديد والنحاس خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

في مصرف أبوظبي الإسلامي يمكن تداول الريال السعودي بنحو 8.04 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال نحو 7.85 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال نحو 8 جنيهات للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري سجل الريال السعودي نحو 7.97 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني سجل الريال نحو 7.85 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر وصل الريال السعودي إلى 7.95 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية سجل الريال نحو 7.92 جنيه للشراء و 8.03 جنيه للبيع.
 

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سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 في نهاية التعاملات (تحديث يومي)

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3.3 % انخفاضًا فى سعر الذهب عالميًا و35 جنيهًا بسوق مصر

في بنك كريدي أجريكول مصر وصل الريال إلى 7.99 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الريال السعودي نحو 8.06 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي وصل الريال إلى 8.05 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال نحو 7.79 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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