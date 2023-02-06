أفضل أجهزة تتبع GPS للأطفال للمساعدة فى الحفاظ على سلامتهم

في عصرنا هذا، تعتبر التكنولوجيا من الأمور الهامة والتي دائمًا ما تسهل علينا حياتنا، فأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي GPS هي أدوات صغيرة توفر معلومات في الوقت الفعلي عن موقع طفلك.

يسمح جهاز تعقب GPS للأطفال بحرية اللعب والاستمتاع، دون القلق بشأن سلامتهم، حيث يمكنك مراقبة كل نشاط لطفلك بانتظام على الرغم من عدم التواجد معه جسديًا طوال الوقت.

بالنسبة للآباء العاملين، يعتبر هذا المنتج أداة لا غنى عنها، فهناك العديد من الخيارات في السوق اليوم؛ حيث يجب أن يكون لدى المرء فكرة واضحة عن الأشياء التي يجب مراعاتها قبل الشراء، حيث يحتوي متتبع GPS الخاص بالأطفال على نظام تتبع شخصي يهدف إلى اكتشاف موقع طفلك بدقة، باستخدام خريطة على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

ولتوفير وقتك ومساعدتك في بعض الخيارات، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع «family1st» عدد من أفضل المنتجات في السوق، حيث تحتوي جميع المنتجات المدرجة على العديد من الميزات الفريدة التي تلبي مجموعة واسعة من متطلبات العملاء.

Jiobit جهاز تعقب الجيب الصغير:

إذا كنت والدًا يبحث عن جهاز تعقب GPS صغير للأطفال، فيجب عليك الحصول على Jiobit، حيث تتيح لك ميزة الموقع المباشر الخاصة به تتبع الموقع الحالي لطفلك في أي وقت من اليوم، كما يمكنك وضع الأماكن المفضلة لطفلك يدويًا على الخريطة.

تقدم الشركة المصنعة ميزة تنبيه، حيث يمكن للأطفال تشغيلها بسهولة، في حالة احتياجهم إلى إنشاء اتصال عاجل مع والديهم أو أولياء أمورهم، سيكون الجهاز مفيدًا بالتأكيد في حالة حدوث أي طارئ يهدد طفلك.

Portable GPS Tracker الأفضل للأسرة:

جهاز GPS المحمول Portable GPS Tracker، هو جهاز تعقب مصمم بشكل مثالي للعائلات التي لديها أطفال مميزون، وذلك من خلال نقل البيانات في الوقت الفعلي، كما يمكن للمرء أن يحتفظ بمكان طفله دون الحاجة إلى التواجد معه .

كما يمكن للآباء والأمهات الذين لديهم طفل خاص في منزلهم وضع علامة على معايير الأمان حول منزلهم أو مدرستهم. سيتم إبلاغهم بمجرد تجاوز الطفل الحد الذي حددته.

Samsung SmartThings Tracker:

يوفر Samsung SmartThings Tracker معلومات موجزة عن الموقع، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل من خلال استخدام تقنية تحديد الموقع GPS وتحديد المواقع الدقيق المستند إلى Wi-Fi.

الجهاز مزود بمقياس تسارع وثلاثة مصابيح LED ملونة، تعمل جميعها معًا لتتبع طفلك باستمرار لمدة تصل إلى 7 أيام لكل شحنة، حيث يعمل الجهاز حاليًا مع أجهزة Android.

يمكن توصيل جهاز GPS للأطفال هذا بسهولة بحقيبة ظهر طفلك لأية متعلقات شخصية أخرى، ستتيح لك ميزة تحديد الموقع الجغرافي تحديد منطقة آمنة لطفلك.