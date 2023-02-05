استجابة لمبادرة «الباز».. بلاغ للنائب العام ضد مروجي أكذوبة بيع قناة السويس

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ إلى النائب العام ضد مروجي أكذوبة بيع قناة السويس داخل وخارج مصر.

بدأ محفوظ بلاغه للنائب العام بأنه مازالت حرب الشائعات تستهدف الدولة المصرية في محاولة يائسة للأهل الشر لهدم المجتمع المصري بانعدام الثقة بين المواطن وحكومته بتعاون الذئاب النجسة الضالين المضلين من أهل الشر الذين أفصحوا عن وجههم القبيح واثبات تعاونهم مع الصهاينة لنشر شائعة بيع قناة السويس.

وأضاف في بلاغه بان مروجوا شائعة بيع قناة السويس قدموا سند يساند كذبهم لعقد البيع المزعوم الذي يصرخ بالتزوير الملوث بالزور والبهتان بأن هيئة قناة السويس قد تعاقدت على خلاف الحقيقة مع شركة إسرائيلية مجهولة الهوية.

وإظهار البائع هيئه قناة السويس كبائع لما لا تملكه ومشترى مجهول فى عقد مزعوم عليه توقيعات وأختام مزورة ومقلدة بشكل فاضح وبإخراج من المتأسلمين والصهاينة فى صوت واحد ليكشف حقيقة الترابط والتعاون الواضح فيما بينهم.

وأردف محفوظ في بلاغه ان المشرع جرم تلك الأفعال بعقوبات الحبس والغرامة وفق المادة 188 عقوبات، لمن نشر بسوء قصد علنا إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة منسوبة كذبا للغير، بهدف تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الأضرار بالمصلحة العامة".

واستطرد محفوظ في بلاغه كما جرمت المادتين رقم 80 فقره (د) و102 عقوبات بان كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بهدف إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واختتم محفوظ بلاغه ضد أهل الشر والصهاينة وكل من نشر تلك الشائعة والأخبار الكاذبة بداخل أو خارج القطر المصر بغيه التحقيق معهم في الجرائم التي ارتكبوها بنشر الإشاعات والأباطيل حول بيع قناة السويس وملاحقة كل من ساعد على نشر هذه الأكاذيب باصطناع الأوراق المزورة للإيهام العامة بصدق أكاذيبهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ووضعهم علي قوائم الكيانات الإرهابية واتخاذ اللازم قانونا.