صناعة النواب: تفضيل المنتج المحلى وتوطين الصناعة أهم قرارات المرحلة التى تدعمها الدولة

قال سامي نصر الله أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية تشهد قفزة حقيقية وإجراءات غير مسبوقة، لتعزيز انطلاقتها إلى أسواق أكبر وزيادة الصادرات الصناعية للخارج، وتحقيق هدف 100 مليار دولار سنويًا، وذلك بتوجهات مباشرة من الرئيس السيسي.

ونوه نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، بأهمية تحديد بعض الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلى لها، من خلال توفير الدعم اللازم وإزالة كل المعوقات التي تقف دون تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنمية الصادرات عبر رد الأعباء، وتسهيل الطريق أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة، عربية وإفريقية، فضلًا عن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لتحفيز عجلة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع.

وأكد أمين سر صناعة البرلمان أن هذه المقترحات تحت عين وبصر الدولة المصرية في هذا الوقت، فهناك تركيز شديد جدًا على القطاع الصناعي، كما أن تسهيل الاستثمارات الصناعية عبر إصدار الرخصة الذهبية وغيرها، وإنشاء المجمعات الصناعية، يؤكد أن الدولة عازمة على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق أرحب، خصوصًا وأن الرهان عليها للتصدي للأزمة الاقتصادية الحالية.

واختتم نصر الله بالتأكيد على أن قطاع الصناعة المصرية يحقق خطوات فاعلة وتخطت صادراته حاجز الـ40 مليار دولار سنويًا، وهذا بفضل الرئيس السيسي ورؤيته التنموية الشاملة في النهوض بالبلاد وبناء الجمهورية الجديدة.