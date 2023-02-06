الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

ينشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البنوك المصرية، والتي يهتم بمطالعتها الملايين من المواطنين من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق المصرية للعملة المالية الأجنبية ومدى تأثيرها في الاقتصاد المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 فبراير

يتابع المواطنين أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البنوك المصرية؛ لأنها تتحكم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في الأسواق المصرية، خاصة عقب قرارات البنك المركزي بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات العربية والأجنبية في شهر أكتوبر الماضي، وجاءت أسعار الصرف كما يلي:

سعر العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في عمليات الشراء نحو 30.21 جنيه وعمليات البيع نحو 30.31 جنيه.

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 33.21 جنيه للشراء و 33.32 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 37.21 جنيه للشراء و 37.33 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.05 جنيه للشراء و 8.07 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 99.122 جنيه للشراء و 99.46 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغ سعره نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار في عمليات الشراء نحو 30.28 جنيه وعمليات البيع نحو 30.33 جنيه.

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.67 جنيه للشراء و 33.17 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.47 جنيه للشراء و 37.19 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.24 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 96.12 جنيه للشراء و 99.52 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغ سعره نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في بنك مصر

سجل الدولار في عمليات الشراء نحو 30.13 جنيه وعمليات البيع نحو 30.23 جنيه.

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.51 جنيه للشراء و 33.06 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.30 جنيه للشراء و 37.07 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.02 جنيه للشراء و 8.05 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 95.39 جنيه للشراء و 99.14 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغ سعره نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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