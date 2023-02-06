الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يقدم الدستور أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حيث يؤثر ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية على صناعة الثروة الداجنة والتي يدخل فيها 25% من الاستيراد من الخارج.

 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في الأسواق المصرية

ارتفاع ملحوظ في أسعار تداول الطيور والبيض في الأسواق المصرية بسبب نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية في الأسواق المصرية خاصة المستورة منها بأسعار الصرف الجديدة عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية.

 

يتوقع خبراء شعبة الدواجن انخفاض أسعار تداول الطيور بأنواعها المختلفة خلال الفترة المقبلة نتيجة لانفراجات جديدة في الغلاف داخل الأسواق المصرية للمستهلكين وإليكم أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 في الأسواق المصرية :-

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 

متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار والموزعين 65 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين 71 للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار والموزعين 78 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين 85 للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار والموزعين 73 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين 79 للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

متوسط سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار والموزعين 59 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين 65 للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.
 

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سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد 5-2-2023 بالبنوك

متوسط سعر كيلو الفراخ الحمراء في المزارع للتجار والموزعين 85 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين 96 للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


وصل سعر كيلو البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين 145 جنيه.

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق المصرية للمستهلكين 45 جنيه.

وصل سعر كيلو الأجنحة في الأسواق المصرية للمستهلكين 50 جنيه.


وصل سعر كيلو الصدور بالعظم في الأسواق المصرية للمستهلكين 85 جنيه.


وصل سعر كيلو الهياكل في الأسواق المصرية للمستهلكين 30 جنيه.

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أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض 92 جنيه في المزارع وتصل إلى 103 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.


سجلت كرتونة البيض الأحمر 94 جنيه في المزارع وتصل إلى 107 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سجلت كرتونة البيض البلدي 106 جنيه في المزارع وتصل إلى 110 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

 

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وائل لطفي

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