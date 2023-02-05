إزالة وإيقاف 6 حالات تعد ومخالفات بناء بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات رصد وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتمكنت من إزالة وإيقاف 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء عشوائي بدون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لقرية دمشير رصدت اليوم 3 حالات تعدي على ارض زراعيه و اصلاح زراعي بمساحه 3 قيراط وتمت الإزالة الفورية لتلك الحالات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حي شمال مدينة المنيا قام تحت إشراف محمود ابو كريشه نائب رئيس المدينة، وبحضور محمود حسين رئيس الحى وفنى التنظيم بإيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي في فى إطارتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالإيقاف الفورى لاى تعديات أو مخالفات بدون ترخيص والتحفظ على معدات و مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.