«الأهلى عمهم»| مكافآت استثنائية فى الأهلى قبل مواجهة ريال مدريد.. وكولر للاعبين: «اجعلوها مباراة للتاريخ»

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافآت استثنائية للاعبى فريق كرة القدم، بعد تخطيه عقبة سياتل ساوندرز الأمريكى فى ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية بهدف نظيف، ليواجه ريال مدريد الإسبانى فى نصف النهائى، مساء الأربعاء.

وجاء قرار «الخطيب» لتحفيز لاعبى الأهلى، من أجل استمرار النتائج الجيدة، والحفاظ على ما يقدمه الفريق تحت قيادة مديره الفنى، السويسرى مارسيل كولر.

وتضمن القرار صرف مكافأة استثنائية، إلى جانب المكافأة التى تنص عليها لائحة الفريق، مع التعهد للاعبين والجهاز الفنى بمضاعفتها حال تخطى ريال مدريد والوصول إلى نهائى كأس العالم للأندية.

وفى بيان صادر عن النادى عقب الفوز على سياتل، أشاد «بيبو» بالأداء الرجولى لكل عناصر الفريق، والروح العالية التى ظهروا بها خلال اللقاء، وإصرارهم على تحقيق الفوز وإسعاد جماهير «القلعة الحمراء» فى كل مكان.

وقال رئيس الأهلى إن ثقته فى اللاعبين وجهازهم الفنى بلا حدود، لكن ما تحقق خلال المباريات السابقة يزيد من مسئولياتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم، التى تقف خلفهم فى كل المناسبات.

ونبه إلى أن «ما تبقى من مراحل البطولة يحتاج إلى مضاعفة الجهد والمزيد من التركيز، للوصول إلى أبعد نقطة فى مونديال الأندية».

وطالب مارسيل كولر، لاعبى الأهلى بغلق صفحة مباراة سياتل الأمريكى، والاكتفاء بالفرحة عقب انتهاء اللقاء، خاصة أن «المارد الأحمر» مقبل على مواجهة فى غاية الصعوبة أمام ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا.

وقال «كولر»، خلال حديثه مع لاعبى الأهلى، إن مباراة ريال مدريد نهائى مبكر لمونديال الأندية، وستظل فى ذاكرة الجميع وسجلات وتاريخ النادى، ما يتطلب منهم أن يجعلوها «مباراة للتاريخ».

ونبه المدرب السويسرى على لاعبى الأهلى بضرورة مشاهدة آخر مباراتين لفريق ريال مدريد فى الدورى الإسبانى، ومراقبة طريقة لعب كل لاعب سيلعب فى جهته.

وكان مارسيل كولر قد أعرب عن سعادته بالتأهل لنصف نهائى كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى مواجهة الأهلى تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد فى المباراة المقبلة.

وقال «كولر»، فى تصريحات عقب لقاء سياتل: «شىء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد فى نصف النهائى، وسنبدأ تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا لهذه المواجهة الكبرى».