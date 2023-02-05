«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

على مسرح الجمهورية قدمت فرقة فرسان الشرق للرقص الحديث عرضها المسرحى «حتشبسوت» كتابة محمد زناتى وتصميم وإخراج كريمة بدير.

العرض يتناول حياة ملكة مصر الأكثر شهرة فى تاريخ الملكات اللاتى حكمن مصر، أول امرأة حكمت مصر والأطول فترة حكم بينهن.

وعن طريق الرقص والأداء الصوتى والحكى الموازى الذى ترويه امرأة عجوز صعيدية، نعرف منها مسيرة حياة حتشبسوت الابنة الكبرى لتحتمس الأول وحفيدة أحمس وزوجة تحتمس الثانى، وكيف كانت هى فترة حكمه الحاكم الفعلى، وكيف رفض كهنة آمون والشعب عقب وفاته أن تتولى الحكم امرأة، واكتفوا بأن تكون وصية على الملك الصغير تحتمس الثالث، لكنها خططت للانفراد بالحكم، وفعلت عبر طمسها لمعالم الأنوثة، عبر التقنع الذى أرادوه فارتدت ذقنًا وقصت شعرها وطمست معالم أنوثتها وكانت تشير لنفسها بضمير المذكر: أطلق عليها الشعب ابنة الشمس وحورس الذهبية وصديقة آمون. اهتمت بتكوين جيش قوى وأرسلت رحلات اكتشاف منابع النيل، وعقدت اتفاقات وتفاهمات مع دول حوض النيل ودول أخرى، فوضعت بذلك اللبنة الأولى للدبلوماسية المؤسسة على القوة لا الضعف.

يشير العرض أيضًا إلى كيف احتفظت حتشبسوت بأنوثتها فظلت طاقة الأنثى حاضرة داخلها وكانت قصة حبها بالمهندس سننموت الذى بنى لها معبدها فى الدير البحرى دليلًا على ذلك. كما يقدم العرض صراعها مع تحتمس الثالث الذى يشاع أنه قتلها، ويقال إنه قتل سننموت، لكن لم يثبت ذلك عبر التاريخ، وكل ما ثبت أنه دمر الآثار التى تركتها حتشبسوت ودمر التاريخ المحفور على جدران المعبد من الكتابات والرسومات. على مستوى تصميم الحركة فإن كريمة بدير، كما فى سابق عروضها، هى امتداد لمنهج محمود رضا الذى استطاع استلهام أشكال الرقص الشعبى المصرى بتنويعاته «الدلتا- الصعيد- النوبة - مدن القنال- إلخ» فى رقصات بشفرات حديثة، حينها جعلت فرقة رضا هى الفرقة الأهم، كذلك توظف «بدير» تيمات الرقص الشعبى وتدمجها بنعومة فى تكوينات حديثة ومعاصرة، لذا فإن الهوية الثقافية المصرية حاضرة بقوة فى عروض كريمة بدير وهو يميزها كثيرًا بين نظائرها من مصممى الرقص الحديث، وأظهرت اللوحات المتتالية قوة حتشبسوت وقدرتها على خوض الصراعات التى فرضت عليها وذكاءها الأنثوى الفطرى الذى ثبت أركان عرشها، كما أظهرت الجانب الأنثوى الناعم المتدفق لحتشبسوت الحبيبة. كمخرجة قدمت كريمة بدير سيمفونية بصرية مميزة فى «حتشبسوت» اندمجت كل عناصرها وتكاملت، فالنص لمحمد زناتى شعرى دون أن يفقد روح الدراما، والأزياء والديكور لأنيس إسماعيل كانت موظفة جيدًا لخدمة الدراما والفكرة الرئيسية، خاصة ديكور المعبد، حيث الأعمدة منقسمة جزأ معلق فى الهواء ونصف ثابت على الأرض، لكن الأزياء تحديدًا فى دقة استلهامها للطابع الفرعونى ودمجها مع الخصوصية الثقافية المصرية كان بديعًا. الموسيقى لأحمد ناصر كانت صوت السماء الحاضر بقوة مع صوت السوبرانو منة الله بدير حلقت بنا بعيدًا فى أجواء هذا العصر. أما عن التمثيل والرقص قامت رجوى حامد بدور سيدة الزمن «العجوز الصعيدية» التى تحكى لنا الحكاية بنضج كبير فى الأداء وقوة، فبدت وكأنها صوت التاريخ، أما عن الراقصين وأدائهم رقصًا وتمثيلًا: فقد تماهت ياسمين سمير بدوى فى أبعاد شخصية «حتشبسوت» وكأنها حلت بجسدها بقوة، فكانت تلك الأنثى التى يتقاسم جسدها صراعًا متبديًا فى حركتها بين أن تكون الأنثى أم الملكة، كانت تراوح بينهما وفقًا لمتطلبات الحالة الدرامية، كذلك أظهر باقى الراقصين قدراتهم على دمج الشفرة الثقافية بين ما هو تاريخى وما هو معاصر فى تجلٍ كبير وذوبان مثل: «خنوم» فاطمة محسن، «سننموت» إبراهيم خالد- باسم مجدى، تحتمس الثالث: محمد سالم- ياسر الليثى، وباقى الشخصيات: محمد هلال- أشرف كوداك- حبيبة إبراهيم- مى رزيق- هانى حسن.

فى النهاية أتصور أن هذا العرض يليق به أن يكون افتتاحًا لفعاليات دولية على مستوى عالٍ، لأنه بقدر ما يعرض لقوة مصر التاريخية وريادتها فى العديد من الأمور، ومنها حكم المرأة للشعوب، إلا أنه وفى الوقت ذاته يحمل خصوصيتنا الثقافية على مستوى الكلمة والرقص وتشكيل الفراغ المسرحى.