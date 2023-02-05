الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر.. وفاة 5 أفراد جدد تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون

وفاة 5 أفراد جدد
وفاة 5 أفراد جدد تسمّما

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الأحد وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة في جنوب البلاد تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، ما يرفع عدد الوفيات جراء مثل هذه الحوادث إلى أكثر من 60 قتيلا منذ مطلع العام.
وذكرت الحماية المدنية في بيان "تدخلت اسعافاتنا على الساعة 14:00 (13:00 ت غ) ببلدية حاسي الرمل ولاية الاغواط (530 كلم جنوب الجزائر)، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. خلف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة".
وشهد شهر يناير، الذي يتميز بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، وفاة 54 شخصا جراء استنشاق الغاز المميت، بحسب الحماية المدني بينما تم إنقاذ 500 شخص على الأقل.
ومنذ فبراير توفي تسعة أشخاص، بحسب ما جاء في بيانات الحماية المدنية. وخلال سنة 2022 توفي 103 أشخاص جراء تنشق هذا الغاز.
وبدأت الحكومة حملة واسعة للتوعية عن مخاطر تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون "الذي لا لون ولا رائحة له" كما قررت توزيع مجانا أجهزة إنذار على كل مستخدمي الغاز الطبيعي.
وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية أنها ستقتني قريبًا 22 مليون جهاز إنذار لتزويد كل البيوت.

الحماية المدنية أكسيد الكربون الكربون مدفأة الغاز الطبيعي

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