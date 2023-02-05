ابنة الموسيقار محمد عبدالوهاب تعلق على خوف والدها من الأمراض وتكشف مفاجأة

عرف عن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، خوفه الشديد من الأمراض، وأشيع عنه أنه كان حريص أشد الحرص على صحته وعدم مخالطة أي شخص يعاني من أي مرض حتى لو كان زوجته أو أولاده، لكن ابنته عفت عبدالوهاب كشفت أن هذا الخوف كان يشملهم أيضًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محمد عبدالوهاب إنسان جميل يعطي من قلبه، لأي حد محتاج، كان معانا أب جميل، وبيخاف علينا من الأمراض، بيخاف نأكل أي حاجة خارج المنزل".

وعن علاقة والدهم بها، قالت عفت: "رغم كل شهرته كان أب جميل، ومشغول بأولاده، وحنين، لم يحرمنا من شئ، وكان عايش سننا".

ولفتت إلى أنه كان معتدل في تلبية طلباتهم، لأنه كان يحب أن يعتمدوا على أنفسهم، مردفة: "مش أي طلب بيتنفذ، مكنش مدلعنا أوى، بيحب نعتمد على نفسنا، ونتعلم كويس، ومنبقاش مغرورين، وكان يقولنا أنتم أولاد محمد عبدالوهاب، لكن محمد عبدالوهاب مش هينفعكم في الآخر".

وختمت بأنها تشعر بالفخر لأنها ابنة محمد عبدالوهاب، عندما ترى عشق الشباب له.