الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وفد من «الصحفيين العرب» يزور قناة «القاهرة الإخبارية»

أحمد الطاهري خلال
أحمد الطاهري خلال استقباله وفد الصحفيين العرب

أشاد وفد من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، بانطلاق قناة "القاهرة الإخبارية" وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض في العالم، فضلًا عن ضمها عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفدًا من الأعضاء الجدد للأمانة العامة باتحاد الصحفيين العرب بمقر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتجهيزات عالية المستوى، وذلك خلال تفقدهم لاستوديوهات القناة، إذ أشادوا بما وجدوه من مستوى احترافي عالٍ للعاملين بها، ما يعتبر امتدادًا لريادة الإعلام المصري على مدار العقود الماضية.

وعبّر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، عن سعادته بانطلاق "القاهرة الإخبارية"، خاصة أنها تأتي في لحظة فارقة يحتاج فيها الإعلام العربي لصوت يعبّر عن آمال وتطلعات الشعوب العربية، في ظل الأزمات التي تحيط بهم داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل تغوّل وسائل التواصل الاجتماعي. 

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب المعلوم عن سعادته بزيارة قناة القاهرة الإخبارية، مشيدًا بالإمكانات المتطورة للقناة كما عهدناه عن الإعلام المصري الذي يمثّل صوت الانحياز للشعوب العربية واستقرارها.

وأكد الطاهري خلال اللقاء، أن "القاهرة الإخبارية" هى قناة كل العرب، فهي لا تبحث عن نواقص الشعوب، لأن فكرتها قائمة على تعزيز دور الدولة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن أنها تلتزم بمدونة سلوك إعلامي تحكم عملها.

وأوضح الطاهري أن ساحة المنافسة الإعلامية تتسع للجميع، خاصة أن صناعة الأخبار سلعة لا تبور، مؤكدًا أن شخصية القناة لا تنفصل عن شخصية العاصمة القاهرة التي تتمثل في "السلام، والتنمية، والاستقرار"، وخاصة أنها تأتي تزامنًا مع متغيرات إقليمية وعالمية كبيرة فرضتها الأزمات التي تضرب العالم التي تفرض تحديًا كبيرًا على إنتاج ومعالجة الأخبار على مدار الساعة بالقدر الذي يلبي تطلعات المشاهد العربي.

وأوضح الطاهري أن مساحة حرية التناول الإخباري بالقناة تزيد على منافسيها ولن تقل، إذ تعتمد على شباب إلى جانب أساتذة وخبرات إعلامية مصرية كبيرة، إضافة إلى التدريب المستمر لكوادرها ليوكبوا تطورات صناعة المهنة عالميًا.

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