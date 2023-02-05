الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ورومانيا يوقعان 3 مذكرات تفاهم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا الأولي فى قطاع الغاز والثانية بين وزارة تكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة، ومذكرة التفاهم الثالثة فى مجال التعاون العلمي التكنولوجي بين وزارة الرقمنة الرومانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات فى مصر.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى. 

وقال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن مصر ورومانيا لديهم تاريخ طويل وعلاقات ممتدة، ونبحث تعزيز هذه العلاقات الثنائية.

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