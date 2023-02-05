مصر ورومانيا يوقعان 3 مذكرات تفاهم

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا الأولي فى قطاع الغاز والثانية بين وزارة تكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة، ومذكرة التفاهم الثالثة فى مجال التعاون العلمي التكنولوجي بين وزارة الرقمنة الرومانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات فى مصر.



وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى.



وقال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن مصر ورومانيا لديهم تاريخ طويل وعلاقات ممتدة، ونبحث تعزيز هذه العلاقات الثنائية.