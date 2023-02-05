الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شخص بالمعصرة

المتهم
المتهم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عامل.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب مستخدماً سلاح أبيض مُحدثاً إصابته ووفاته بمنطقة المعصرة. 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بتلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثمان "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" وتوفى متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم "أحد الأشخاص، مقيم محافظة سوهاج" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهمـا نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة العياط وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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