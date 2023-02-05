الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك برئاسة مؤيد اللامي، رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب.

وتطرق اللقاء إلى الأوجه المتعددة للعمل العربي المشترك والتحديات التي تواجهه، وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها، ككيان وطني جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة.

وفي ذلك الإطار، أكد الرئيس أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء للتضامن العربي، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية.  

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صور

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل