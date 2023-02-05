الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب مقهى بالمعادى خطف عاملا بسبب السرقة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات احتجاز عامل والتعدي عليه بمخزن بالقاهرة، إذ وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم.

وانتقلت القوات إلى المخزن المشار إليه وتبين وجود عامل سابق بذات المقهى، مقيم بمحافظة الغربية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل بسلاسل حديدية، وبمناقشته قرر بقيام صاحب المقهى باستدراجه من محل سكنه وتكبيله على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما حول العمل.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى، وذلك لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجني عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه.

وبإعادة مناقشة المجني عليه اعترف بارتكابه واقعة السرقة وتصرفه في المسروقات بالبيع بمحل إقامته بمحافظة الغربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صور

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل