القبض على صاحب مقهى بالمعادى خطف عاملا بسبب السرقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات احتجاز عامل والتعدي عليه بمخزن بالقاهرة، إذ وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم.

وانتقلت القوات إلى المخزن المشار إليه وتبين وجود عامل سابق بذات المقهى، مقيم بمحافظة الغربية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل بسلاسل حديدية، وبمناقشته قرر بقيام صاحب المقهى باستدراجه من محل سكنه وتكبيله على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما حول العمل.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى، وذلك لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجني عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه.

وبإعادة مناقشة المجني عليه اعترف بارتكابه واقعة السرقة وتصرفه في المسروقات بالبيع بمحل إقامته بمحافظة الغربية.