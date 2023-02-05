تجديد حبس عاطلين قتل سائق توك توك لسرقته في المرج

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك ملكه، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن في منطقة المرج، وأثناء سيرهما بالشارع أشهرا في وجه المجني عليه سلاحا أبيض، لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجني عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.