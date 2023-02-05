أسوان يتخلص من لعنة الزمالك ويتغلب على الداخلية فى الدورى الممتاز

تغلب فريق أسوان، على مضيفه الداخلية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع أسوان، رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الداخلية، عند 13 نقطة، في المركز السابع عشر، في الظهور الأول لعلاء عبدالعال، على رأس الجهاز الفني للفريق بعد توليه المسئولية خلفًا لرضا شحاتة.

وسجل أحمد خالد، هدف التقدم لأسوان في الدقيقة الثانية، لكن سمير فكري تمكن من إدراك التعادل للداخلية، في الدقيقة 27 عبر ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد حمدي زكي، الهدف الثاني لـ "زهرة الجنوب" في الدقيقة 40.

وتخلص فريق أسوان، من العقدة التي لازمته عقب الانتصار الثمين الذي حققه على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

ومنذ ذلك الحين، فشل أسوان في تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية، حيث تعادل الفريق في أربع مباريات أمام كل من البنك الأهلي وحرس الحدود، والإسماعيلي وطلائع الجيش، وخسر مباراة أمام المقاولون العرب.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول، سجالًا بين الفريقين اللذين تبادلا المحاولات والفرص الضائعة.

الشوط الأول، بدأ هجوميًا من أسوان الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريق أحمد خالد، بعد تلقيه تمريرة من عماد فتحي ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس الداخلية.

وبعد الهدف، انحصر اللعب، في وسط الملعب، دون خطورة على كلا المرميين.

الدقيقة 18.. ركلة ركنية للداخلية نُفذت لتصل إلى محمد نجيب لكن مرر الكرة برأسه إلى مصطفى فوزي الذي فشل في التعامل معها لتمر من أمامه وتخرج إلى ركلة مرمى لأسوان.

الدقيقة 21.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان على رأس محمد حمدي زكي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 27، حصل الدخلية على ركلة جزاء، نفذها سمير فكرى بنجاح، محرزًا هدف التعادل لفريقه.

الدقيقة 33.. حصل محمد ناجي لاعب أسوان، على بطاقة صفراء بعد تدخل من جانب أحمد سيد عبد النبي.

الدقيقة 36.. سدد محمد حمدي زكي، مهاجم أسوان، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام المدافعين.

الدقيقة 39، حصل فريق أسوان على ركلة جزاء، بعد لجوء الحكم لتقنية الفار، بداعى وجود تدخل عنيف من جانب محمد نجيب مدافع الداخلية على قدم محمد حمدي زكي، مهاجم أسوان.

الدقيقة 40، سجل محمد حمدي زكي، الهدف الثاني لأسوان في مرمى الداخلية عبر ركلة جزاء، بعدما سدد اللاعب الكرة ليتصدى لها محمد مجدي حارس الداخلية، ثم تصطدم بالعارضة، قبل أن تصل إلى مهاجم أسوان، الذي يضع الكرة برأسه في الشباك.

وواصل الفريقان، تبادل الهجمات دون أن تسفر عن جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسوان، بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

الدقيقة 49.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان عن طريق عماد فتحي على رأس أحمد فتحي كاستيلو الذي سدد رأسية مرت بجوار المرمى.

وأجرى فريق الداخلية، تبديلان في الدقيقة 54، بنزول عبدالرحمن البانوبي، بدلًا من مصطفى فوزي، والنيجيري كريستوفر جون بدلًا من مؤمن عاطف.

وفي الدقيقة 62، أجرى أسوان، تبديلين بنزول أحمد أشرف أحمد بدلًا من بلال السيد، ونزول الأنجولى ديلسون كاموني بدلًا من محمد ناجي.

الدقيقة 63.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الداخلية عن طريق عبد العزيز السيد على رأس محمود طلعت الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وبعدها أجرى الداخلية، تبديلًا في الدقيقة 65، بنزول علي الزاهدي بدلًا من النيجيري رشيد أحمد.

الدقيقة 73.. تصويبة من أحمد سيد عبد النبي، لاعب الداخلية، من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

الدقيقة 78.. أجرى أسوان، التبديل الرابع بنزول أحمد حمودي بدلًا من عماد فتحي.

الدقيقة 81.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الداخلية عن طريق سمير فكري على رأس محمود طلعت الذي سدد كرة مرت بجوار الأيمن.

الدقيقة 87.. تصويبة من ديلسون لاعب أسوان من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الداخلية بنجاح.

وأجرى الداخلية، بعدها تبديلًا بنزول أحمد داهش، بدلًا من عبدالعزيز السيد.

واحتسب الحكم، خمس دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع، لكن الدقائق المتبقية لم تسفر عن جديد، لتنتهي المباراة، بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف.