الإحصاء: 10 مليارات دولار صادرات مصر للأسواق العربية خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر للدول العربية إلى حدود 10.012 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 894.2 مليون دولار.

وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى بين الدول العربية بأكبر قيمة للصادرات المصرية بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، يليها الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 199.2 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر لليبيا ارتفاعًا إلى حدود 994.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 799.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت صادراتها للسودان إلى حدود 715.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 663.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 51.9 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات مصر لفلسطين لـ 357.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 265 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 92.4مليون دولار.

وتضاعفت صادرات مصر لقطر إلى حدود 17.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 2.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.9 مليون دولار، وسجلت صادراتها للأردن ارتفاعًا إلى حدود 612.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022 مقابل 600.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.1 مليون دولار.