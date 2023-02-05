تفاصيل مثيرة فى فشل انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك يناير الماضى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن السر وراء تعثر انتقال عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المنتهية في يناير الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور": "إدارة الزمالك بدأت المفاوضات بشكل رسمي مع مسؤولي بيراميدز يوم 28 يناير الماضي".

وأضاف : "إدارة بيراميدز غضبت من طريقة مفاوضات الزمالك والحديث معهم في وقت متأخر؛ حيث جاء تحرك الزمالك متأخرا اعتقادا منهم أنهم سينجحون في ضم اللاعب بأقل سعر".

وتابع المصدر: "الزمالك عرض 13 مليون جنيه فقط في الوقت الذي طلب بيراميدز مليونًا ونصف المليون دولار قبل أن يردوا بعدها برفض بيع اللاعب نهائيا حيث جاء ردهم "السعيد من أصول بيراميدز ولن نبيعه".

يذكر أن عبدالله السعيد حال انضمامه لن يشارك مع الزمالك في بطولة إفريقيا، لأنه سبق وشارك مع بيراميدز من قبل في الكونفدرالية الأفريقية".

وسبق ودخل الزمالك أكثر من مرة في باب المفاوضات مع عبدالله السعيد خلال المواسم الماضية لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب تمسك إدارة بيراميدز باستمرار اللاعب ورفض رحيله عن الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو غدًا الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.