الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس ببني مزار

كنيسة
كنيسة

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بمشاركة الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة حول "المولود أعمى"، مؤكدًا أن الله يعمل فينا مهما تأخر الوقت.

وعقب الذبيحة الإلهية، تفقد الأنبا باسيليوس خدمة التربية الدينية بالكنيسة، والمبنى الملحق بالرعية.

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين 6 فبراير 2023، صوم نينوى المعروف بـ«صوم يونان»، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي بفصح يونان، والذي يحل في 9 فبراير 2023، ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس

إطلاق أكثر من قداس خلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

وتشارك عدد من دور النشر المسيحية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة عام2023، ومن بينها دار الثقافة الإنجيلية ودار الكرمة، ودار الكتاب المقدس، مركز معلم الأجيال لتراث البابا شنودة الثالث، مركز الدراسات الأبائية، ودار القديس توما الأكويني، ودار رسالتنا للنشر، والذين يقدمون عدة مؤلفات وكتب جديدة ، تعرض خلال فعاليات المعرض.

وتحمل الدورة الـ 54 من معرض  القاهرة الدولي للكتاب شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس الأب أوغسطينوس سامي راعي الكنيسة

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