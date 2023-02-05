الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يستقبل رئيس دولة كرواتيا في زيارته لمنطقة الشط

محافظ السويس تستقبل
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا

استقبل اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمنطقة مقابر الكروات، التي تم اقامتها اثناء الحرب العالمية الثانية فى بمنطقة الشط بعيون موسى بالسويس.

وأعرب رئيس دولة كرواتيا، عن سعادته لزيارة مصر مؤكدا علي الصداقة القوية مع الدولة المصرية، واهتمامها بمخيم الكروات بالسويس، ورحب اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس، برئيس دولة كرواتيا وقرينته والوفد المرافق لهما لزيارتهم لمحافظة السويس اليوم، مُؤكدًا علي عمق الصداقة بين مصر وكرواتيا منذ فترة طويلة، حضرالاستقبال القيادات الامنية والتنفيذية وحي الجناين، وفي نهاية اللقاء قدم محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني الدروع للرئيس الكرواتي تقديريا وتكريمًا لزيارته لمحافظة السويس.

يُذكر أن دولة كرواتيا تقوم بإحياء ذكرى وفاة 850 كرواتيًا معظمهم من الأطفال وتم دفنهم بمنطقة الشط بعيون موسى بالسويس بمخيم اللاجئين الكروات فى الفترة من 1944 حتى 1949 بمنطقة الشط بعيون موسى، حيث عاش خلال هذه الفترة بالمخيم نحو 30 ألف كرواتى.

محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
محافظ السويس تستقبل رئيس دولة كرواتيا
IMG-20230205-WA0024
IMG-20230205-WA0024
مصر كرواتيا السويس الشط لاجئين

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