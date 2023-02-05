الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مريض نفسى ملقاة فى الشارع بقنا

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على جثة مريض نفسي متعفنة وملقاة في الشارع، بنجع البركة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة مريض نفسي متعفنة بالشارع، في نجع البركة بمركز قوص.

 

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قوص إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة حسن حجازي محمد طه، يبلغ من العمر 61 عامًا، مريض نفسي من الجيزة ومقيم في قوص، متعفنة لوفاته منذ 3 أيام في الشارع ولا يوجد شبهة جنائية وراء الواقعة.


تمت معاينة الجثة من قبل النيابة العامة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

في سياق آخر لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، على يد شاب أحد أقاربه، بطعنات آلة حادة "مطواة" داخل نجع رجب، قرية الخرانقة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع طالب على يد أحد أقاربه بطعنات آلة حادة.


وبعد الفحص تبين مصرع حسن أشرف جاد الرب، 17 عامًا، مقيم في نجع رجب قرية الخرانقة بقوص على يد أحد أقاربه يُدعى "محمد.ع.خ"، بطعنات آلة حادة "مطواة" وفر هاربًا.

 

وجارٍ نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص بعد معاينة النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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