موقع أمريكي يدعو لزيارة المتحف المصري الكبير

دعا موقع “ ترافل أوف باث" الأمريكي والمعني بالسفر والرحلات، محبي السفر حول العالم لزيارة المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه هذا العام ضمن سبع متاحف سوف يتم افتتاحها هذا العام 2023 في العالم بأسره.

المتحف المصرى الكبير بالجيزة

وذكر الموقع الأمريكي، إن الحكومة تعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على جعل المتحف المصري الكبير حقيقة واقعة، ويبدو أن الوقت قد حان أخيرًا حيث أنه من المقرر افتتاحه في وقت لاحق في عام 2023، ومن المتوقع أن يكون المتحف واحدًا من أكبر المتاحف في العالم.

وتصل مساحة المتحف ما تزيد عن 5 ملايين قدم مربع، سيضم المتحف ما يقدر بـ 100000 قطعة أثرية، بما في ذلك 5300 كنز تم اكتشافها من مقبرة الملك توت عنخ آمون.

المتحف الوطني للمرأة في الفنون بواشنطن

كما دعا الموقع الأمريكي لزيارة المتحف الوطني للمرأة، وذكر عنه إنه أول متحف في العالم مخصص بالكامل لمناصرة المرأة من خلال الفنون ومنذ إنشائه في عام 1981، عمل المتحف على رفع مستوى الفنانات ، في الماضي والحاضر ، في موقعه على بعد كتلتين من الأبنية من البيت الأبيض.

وفي عام 2021، تم إغلاق المبنى لإجراء أول تجديد رئيسي له منذ أكثر من 35 عامًا، ولكن سيتم إعادة افتتاحه هذا العام بمساحة إضافية تبلغ 3000 قدم مربع من مساحة المعرض.

المتحف الأمريكي الأفريقي الدولي ، تشارلستون

ومن المتوقع افتتاحه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وسيروي المتحف الأمريكي الأفريقي الدولي في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا قصة ملايين الأفارقة الذين نُقلوا من أوطانهم وأجبروا على العبودية في الأمريكتين.

وتم بناء المتحف في نفس الموقع الذي هبط فيه العديد من هؤلاء الأفارقة لأول مرة في أمريكا ، Gadsden’s Wharf.

كما ستسلط الحديقة التذكارية في الطابق الأرضي الضوء على الخط الساحلي الأصلي حيث خطوا قدمًا لأول مرة وتوفر مساحة هادئة يمكن للزوار التأمل فيها، وبالإضافة إلى مساحة العرض ، سيوفر المتحف أيضًا للزوار فرصة لتتبع جذورهم الأفريقية.

المتحف الدنماركي للحرب الباردة

ودعا الموقع الأمريكي أيضا إلى زارة المتحف الدنماركي للحرب الباردة وقالت: “في الأسبوع المقبل، سيفتح هذا المتحف الفريد والبعيد في غابات شمال الدنمارك ولعقود من الزمان، أبقت الحكومة الدنماركية هذا المخبأ تحت الأرض الذي يعود إلى الحرب الباردة سراً عن الجمهور، ولكن يتم الآن تحويله إلى متحف. يمكن للزوار التعرف على الحرب الباردة في مركز الزوار الجديد الأنيق والمتحف قبل التحقق من القبو في جولة بصحبة مرشدين”.

كما دعا الموقع أيضا لزيارة متحف الروبوت والذكاء الاصطناعي في سيول في كوريا الجنوبية ومتحف اسطنبول للفن الحديث.