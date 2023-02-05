الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

النظام أبرز مشاهد جمهور معرض الكتاب على مدار أيامه (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

منذ بداية اليوم الأول وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وهناك حرص شديد من قبل زوار المعرض على التوافد بشكل كبير وضخم، إلا أن هذا الإقبال لم يؤثر على تنظيمهم في حركتهم أثناء الدخول أو الخروج حتى داخل المعرض وقاعاته.

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لم يقتصر حسن التنظيم على زوار معرض الكتاب، فقط، بل إن هناك عدد من المتطوعين المسئولين داخل المعرض على تنظيم الحركة فيه وعلى بوابات الدخول والخروج، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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فأثناء الدخول يصطف المواطنين في طابور واحد لتنظيم الدخول نظرا لكثافة الإقبال، ومن بعد الدخول يتوجه كل منهم للقاعة المقصودة، حتى أن الحركة داخل القاعات تميزت بالهدوء والنظام ولم تشهد أي حدث مزعج أو مهرجل على العكس تماما، حتى وإن ازدحم المعرض بشكل كبير يبحث اي منهم على مكان للراحة حتى وإن كان الرصيف، وهو ما جعل النظام والتنظيم شعار معرض الكتاب في دورته الـ٥٤ على مدار أيامه.

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وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، الأحد مئات توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الـ١١ من دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

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وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

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ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

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وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

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ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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التجمع الخامس الثقافية الدخول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولي للكتاب العاملين والمتطوعين الفعاليات الثقافية والفنية رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب

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