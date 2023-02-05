الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك الطعام المصرى يوقع عقودًا لدعم 350 من صغار المزارعين بالبحيرة

بنك الطعام المصري
بنك الطعام المصري

التعاقد على محصول 700 فدان من الفاصوليا لتضمينها في برامج التغذية الشهرية
 

سرحان: نطمح لتحسين معيشة المستهدفين بالمناطق الريفية وتحويلهم إلى موردين أقوياء

وقعت مؤسسة بنك الطعام المصري عقود مع الجمعية الزراعية، وجمعية الفجر الجديد وأيضًا مع صغار المزارعين في محافظة البحيرة بمركز حوش عيسى لدعم وتمكين صغار المزارعين بهدف رفع الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الزراعي للتنمية المستدامة وأهدافها نحو زيادة المحاصيل ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات القومية، وقع العقود أ/أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري.
تهدف بنود التعاقد إلى تقديم فرص حقيقية فاعلة لـ350 مزارعًا من أصحاب الحيازات الصغيرة بما يشمل 700 فدان من محصول الفاصوليا، للمساهمة في تحقيق الربح لفئة صغار المزارعين، من خلال تقديم الدعم الفني لرفع سلسلة القيمة الزراعية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بعملية المدخلات الزراعية ومراحل الإنتاج، التصنيع، والتسويق بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب. 
يأتي تعاون بنك الطعام المصري مع الجمعية الزراعية، وجمعية الفجر -أحد شركاء النجاح للبنك في البحيرة-، لفتح أفاق واسعة في مجال التنمية الزراعية والمنصات الزراعية الالكترونية من اجل تحقيق نهضة زراعية باستخدام اليات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي الزراعي، من خلال التعاقد مع صغار المزارعين لإنتاج محاصيل زراعية مطابقة للمواصفات وتوريدها لتأمين ودعم الدور الريادي الذي يلعبه بنك الطعام المصري في قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي السليم للفئات المستحقة على مستوي الجمهورية.


قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، "ان التعاون يأتي تماشيًا مع استراتيجية البنك الجديدة، التي يقوم من خلالها بتوسيع مجالات أعماله التنموية، وتطوير قدرات وإمكانيات المستحقين ليكونوا قادرين على استيعاب تحديات الحياة من خلال زيادة استقرارهم الاقتصادي ودمجهم في فرص كسب العيش، موضحًا أن البنك يسعى لدعم صغار المزارعين بالإرشاد الزراعي والندوات التثقيفية والدورات التدريبية، مع تقديم دعم عيني يتمثل في إمداد المزارعين بالتقاوي والاسمدة والمبيدات والمغذيات اللازمة لزراعة الفاصوليا".
أضاف سرحان أن بنك الطعام يقوم بدعم وتمكين صغار المزارعين وفقًا لاستراتيجيته القائمة على 4 محاور رئيسية وهي الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء، خاصة أن أهمية التمكين الزراعي تأتي فـي ضـوء عمـل البنـك فـي القطـاع الغذائـي، باعتبـار الزراعـة قطـاعًا رئيسـيًا فـي الاقتصاد المصـري وتوفر سـبل العيـش لــ 55% مـن السـكان ويعمـل بها بشـكل مباشـر حوالـي 30% مـن القـوى العاملـة، مما شكل لدى البنك رؤية تدور حول أن هـذا القطـاع يمكـن أن يكـون أرض خصبـة لتصميـم برنامـج التمكيـن الزراعي.
يعد بنك الطعام المصري واحدًا من كبار مشتري الأغذية في السوق المصرية التي يتم استخدامها في برامج التغذية الشهرية للأسر المستهدفة الأولى بالرعاية (الكرتونة الشهرية)- وبرنامج التغذية المدرسية وبرنامج كرتونة رمضان ومطابخ رمضان داخل جميع المحافظات ويصل حجم استهلاك البنك من المنتجات الغذائية أكثر من 22,000 طن سنويًا من المنتجات المتنوعة، كما أن 80% من الاستهلاك المحلي للمواد البقولية يعد من الواردات الاستيرادية مما يجعل من دعم صغار المزارعين فرصة لتنمية الزراعة وتمكين بنك الطعام من القيام بمهامه وأنشطته المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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