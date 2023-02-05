وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمين عام منظمة التعاون الإسلامى

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد اجتماع وزراء خارجية المنظمة، الذي سيُعقد في «نواكشوط» في مارس المقبل.

وخلال الاتصال، أكد شكري حرص مصر على المشاركة الفعالة في كل أنشطة المنظمة بما يسهم في تعظيم دورها لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم الإسلامي خاصة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وناقش الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والأزمات التي تشهدها العديد من الدول، مؤكدين أهمية مواجهة مثل هذه التحديات التي تستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي.