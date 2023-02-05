الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

أمن
أمن

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 24 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 1331 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 203 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية الإجراءات الجمركية مخالفات جرائم التهريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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