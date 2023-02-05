المؤبد لعاطل خطف طفل جاره وتعدى عليه فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤبد لعاطل وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك في اتهامه بخطف طفل بالتحايل والإكراه وحيازة سلاح أبيض للتعدي عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور ببلاغ، يفيد تعدى المتهم على المجني عليه تحت تهديد السلاح.

كشفت تحريات ضباط مركز شرطة دمنهور قيام عاطل، بأن خطف المجني عليه الطفل بعيدا عن أعين النظراء قاطعًا بذلك الصلة بينه وبين أهله الذين لهم حق ضمه ورعايته بالتحايل بزعم اصطحابه لرؤية أثاث شقيقه بمحل الواقعة.

وتمكن من تلك الوسيلة من السيطرة عليه حال كونه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر، وقد اقترنت بتلك الواقعة جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سألفى الذكر تعدى على المجني عليه وقيده بحبل وفى تاريخ آخر، خطف المجني عليه الطفل وقيد يده تحت تهديد السلاح الأبيض.

كشفت التحقيقات، من أقول والدة المجني عليه أنها حال تواجدها بمنزل أهليتها حضر إليها نجلها وأخبرها بقيام المتهم جارهم بخطفه والتعدي عليه أثناء لهوه مع أقاربه بعيد عن أعينهم، وهدده بالقتل.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت قرارها المتقدم على المتهم.