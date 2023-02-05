في ذكرى القديسة أغاثي.. المارونية: المسيح يأتي إلى باب المؤمن يوميًا

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول أحد الأبرار والصدّيقين وبذكرى القديسة أغاثي، وهى من مدينَة بالرمو في جَزيرةِ صِقلِّية جاهَرَتْ يإيمانِها بِشَجاعة فنالَت إكليلَ الشَهادَةِ في مُنتَصَفِ الجيلِ الثالث.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة قالت خلالها: إنّ الرّب يسوع المسيح، الّذي هو الرّحمة السماويّة، يأتي إلى بابك كلّ يوم: ليس فقط بطريقة روحيّة إلى باب نفسك، بل أيضًا بصورة حسِّية إلى باب منزلِكَ. فكلّما دنا فقيرٌ من بيتِكَ، فهو المسيح، دون شكّ، الذي يأتي إليكَ من خلاله، هو الذي قال: "كُلَّما صَنعتُم شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن إِخوتي هؤُلاءِ الصِّغار، فلي قد صَنَعتُموه" إذًا، لا تُقَسِّ قلبَك؛ أعطِ ممّا لك للرّب يسوع الذي ترتَجي منه الملكوت أعطِ قطعة خبز لمَن تَنتَظر منه الحياة. استَضِفْه في منزلِكَ، كي يَستقبِلَكَ في فردَوسِه، أعطِه صدقةً، ليُعطيَك بالمقابل الحياة الأبديّة.

يا لوقاحتِكَ إن كنتَ تبغي أن تملك في السماء مع مَن ترفض أن تتصدّق عليه في هذا العالم! إن استقبَلتَه خلال رحلتِكَ الأرضيّة، استَضافَكَ في فرحِه السماويّ؛ وإن احتَقَرتَه هنا في موطنِكَ، أشاحَ عنكَ نظرَه في مجدِه. قال المزمور: "كحُلْم عِندَ اليَقظَةِ، يا سَيِّدي تَحتَقِرُ خِيالَهم عِندَ استيقاظِكَ" . إن كنّا في يقَظَتِنا، أي في هذه الحياة، نحتقرُ مَن صُنِعوا على صورة الله، فَلنَخْشَ أن نُنبَذَ في يقَظَته الأبديّة. لذا، كونوا رحماء على هذه الأرض.. بفضل سخائكم، ستَسمعون هذه الكلمات المُفرحة:"تَعالَوا، يا مَن بارَكَهم أَبي، فرِثوا المَلكوتَ المُعَدَّ لَكُم مَنذُ إِنشاءِ العَالَم".