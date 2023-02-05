«جدو الفرفوش» لـ«الدستور»: برقص مع الشباب لإبعاد الكآبة

أعرب الشاعر محمد فريد، صاحب الـ72 عاما من عمره، عن سعادته الكبيرة بوجوده داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، متابعا: "أنا باجي المعرض أرقص من ١٥ سنة، ولما بغيب الكل بيتصل بيا، عشان نرقص ونخرج الكآبة".

وتابع «فريد» في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "ما أفعله هو رقص للفنون الشعبية، وليس به أي شيء مخل، كما أنني شاعر وعضو في نقابة الموسيقيين"، موضحًا أن هذا الرقص يسهم في إخراج الحزن والكآبة من داخل الشباب، وهذا ما يهم الجميع.

وأضاف: "أنا شخص محب للفنون، والناس بتحبني جدًا، وبحب الرقص والفرفشة، وكلنا أسرة مع بعض، وبرقص بحب مع الناس، ومحدش غاصب عليا بهذا، بالعكس بعمله بكل حب، ولا التفت إلى الآراء السلبية والمهاجمين".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.