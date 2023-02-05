شنطة سفر.. وسيلة زوار معرض الكتاب للتنقل على مدار أيامه (صور)

في الأيام الأخيرة من معرض القاهرة، ومنذ أيامه الأولى، اعتدنا على مشاهد مختلفة من قبل الزوار، إلا أنه كان المشهد الأبرز هو حمل حقائب سفر كبيرة الحجم، والتي اعتدنا من قبل على مشاهدتها في المطارات فقط، إلا أنها ظهرت بقوة في معرض الكتاب منذ بدايته وحتى أيامه الأخيرة.

وحرص العديد من زوار معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على زيارة المعرض ومعهم شنطة أو أكثر الخاصة بالسفر.

لم يكن وجود حقائب السفر مبالغة من الزوار، فهناك بعض رواد المعرض في نهاية اليوم قد تكون امتلأت حقيبة واثنين من مختلف الكتيبات بمختلف المجالات، ومنذ اليوم الأول وحتى الأيام الأخيرة في المعرض، يأتي الزوار ومعهم حقائب سفر لتستوعب كافة مشترياتهم، بجانب أنها تسهل الحركة داخل المعرض وفي قاعاته.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الأحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الـ١١ من دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.