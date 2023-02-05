موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/2023 في محافظة الغربية

يكثف طلاب الشهادة الإعدادية 2023 البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الأول في الساعات الأخيرة بعد ظهور النتيجة رسميًا في عدد كبير من المحافظات وكان منها دمياط وبني سويف وكفر الشيخ، البحيرة والقليوبية، لذا ينتظر طلاب الغربية نتيجتهم على أحر من الجمر للاطمئنان على مستقبلهم ومعرفة اللحاق بالتعليم الفني والثانوي العام.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022/2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2022/2023 في عدد من المحافظات،سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها من قبل المحافظ في الساعات المقبلة بعد الانتهاء من عمليات المراجعة على التصحيح ورصد الدرجات بالمديريات التعليمية التابعة لكل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022/2023

وفي حرص من "الدستور" على تقديم الخدمات وروابط النتائج للطلاب، نقدم لكم فيما يلي موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية، ورابط الاستعلام الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، بالإضافة إلى تفاصيل توزيع درجات الترم الأول.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية

وعن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية، أعلن الدكتور رضى حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتائج صفوف النقل والشهادات للفصل الدراس الأول 2022/2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نتائج صفوف النقل والشهادات الإعدادية ستعلن بحد أقصى خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي 2022/2023، وبذلك فإن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الغربية سيكون الأسبوع الحالي، خاصة بعد إعلان القاهرة والجيزة ودمياط والقليوبية وعدد من المحافظة نتائج الطلاب بالصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم 2022/2023 محافظة الغربية

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم 2022/2023 بمحافظة الغربية، يتم رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي على البوابة الإلكترونية التابعة لكل محافظة، لذا سيتم إرفاق نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالغربية على البوابة الإلكترونية من محافظة الغربية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنــــــــــــــــا.

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022/2023

السياق ذاته أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 89.296 طالبًا أدوا الامتحانات في 407 لجان، وعدد طلاب نظام المنازل بلغ 1.200 طالب وطالبة، كما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالغربية 1.978 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 15 لجنة.