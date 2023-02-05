الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيستا الروم والأقباط بمصر: الفارق بين أحاد وأسابيع الصوم الكبير

البابا ثيؤدوروس والبابا
البابا ثيؤدوروس والبابا تواضروس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس الأحد، ببدأ أول أحاد الصوم الأربعيني الكبير، المعروف بأحد الفريسي والعشار ويليه يوم الأحد الثاني من الصوم يوم 12 فبراير ويسمى بأحد الابن الضال، ثم الأحد الثالث يوم 19 من الشهر نفسه والذي يسمى بأحد مرفع اللحم او احد الدينونة.

ثم الأحد الرابع وهو احد مرفع الجبن أو احد نفي ادم يوم 26 فبراير، ثم الاحد الخامس يوم 5 مارس والمعروف باسم احد الارثوذكسية، ثم الأحد السادس يوم 12 مارس وهو المعروف باسم احد غريغوريوس بالاماس، ثم الاحد السابع يوم 19 مارس وهو المعروف باسم احد السجود للصليب، ثم الاحد الثامن يوم 26 مارس وهو المعروف باسم احد القديس يوحنا السلمي.

ثم الاحد التاسع يوم 2 ابريل وهو المعروف باسم احد القديسة مريم المصرية، ثم احد الشعانين وهو عاشر الاحاد الاحتفالية بالصوم الكبير وياتي يوم 9 ابريل، واخيرا احد عيد القيامة المجيد والذي ياتي يوم 16 ابريل.

بينما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، نفس الصوم يوم 20 فبراير، بينما ياتي ترتيب الاحاد مختلفا عن احاد الصوم في كنيسة الروم الارثوذكس، حيث إن الأحد الأول في الكنيسة القبطية ياتي يوم 26 من فبراير ويسمى باحد ملكوت الله، ثم الاحد الثاني يوم 5 مارس ويسمى باحد التجربة، ثم الاحد الثالث يوم 12 مارس ويسمى باحد الابن الضال.

ثم الأحد الرابع يوم 19 مارس ويسمى باحد السامرية، ثم الاحد الخامس ويسمى باخد المخلع وياتي يوم 26 مارس، ثم الاحد السادس الذي ياتي يوم 2 ابريل ويسمى باحد التناصير او احد المولود اعمي، واخيرا احد الشعانين وهو سابع احاد الصوم وياتي يوم 9 ابريل، ثم احد عيد القيامة المجيد الذي ياتي يوم 13 ابريل.

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