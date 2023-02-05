القوات المسلحة تنظم زيارة لطلاب الجامعات الأهلية لمدينة الجلالة

نظمت القوات المسلحة زيارة توعوية وترفيهية لعدد من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية لمدينة الجلالة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لشباب الجامعات والاطلاع على المشروعات القومية التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة، وكذلك على هامش فعاليات أسبوع إعداد القادة للجامعات الأهلية والتكنولوجية.

واستمع الطلبة إلى شرح مفصل لما تحتويه مدينة الجلالة من منشآت ومبان وأنظمة تكنولوجية حديثة لدعم منظومة العمل بها باعتبارها إحدى المدن الذكية التى نفذتها الدولة بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية 2030، كما تفقدوا عددًا من المناطق الترفيهية بالمدينة التى تحتوى على أحدث وسائل الترفيه العالمية.

وأشاد الطلبة بالجهود المبذولة لإنشاء تلك المدينة التى يتوفر بها كل مقومات المدن الجديدة وبأعلى معايير الجودة العالمية فى ذلك المجال، معربين عن تقديرهم للقوات المسلحة التى أتاحت لهم تنفيذ تلك الزيارة لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.