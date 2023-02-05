غرست الأمل من قلب الألم.. «بتول السعودية» تتحدث عن روايتها الأولى في معرض الكتاب

من بين الألم، غرست الكاتبة السعودية بتول عبد الله، أملًا من بين سطور روايتها الأولى.. أزمة صحية عاشتها الفتاة؛ قررت أن تُشاركها في باكورة مؤلفاتها، لتطرحها في معرض الكتاب كمشاركة أولى لابنة المملكة باسم «صاحب الابتسامة» عبر جناح مجموعة تكوين.

«مشكلة صحية عشتها وأحببت أن أشاركها للناس، بجانب مشاكل دراسية».. تقول الكاتبة السعودية، مضيفة أن الرواية تبحث عن كيفية التعامل مع العلاقات التي نمر بها، ولنعرف أنه طالما وضع الله "نقطة صفر"؛ فإنه بالتأكيد هناك نهاية للألم، وبداية للأمل.

حاولت ابنة المملكة أن تهدي نورًا في درب التائهين بين زحام ما يُعانونه، لتصنع من وجعها دواءً للآخرين، وهو ما بدأت تلامسه في ردود الأفعال من قراء الرواية: قالوا إنني وصفت شيئا بداخلهم لم يكونوا قادرين على البوح به.. أسعدتني هذه الكلمات، وأنك شرحت معاناة شخص ما من دون أن يتحدث.



سعادة «بتول» بما وصلت له روايتها، زادت بما وجدته في معرض الكتاب من نظام وأعداد كبيرة للزوار، وترتيب للأقسام وأجنحة الدول داخل معرض الكتاب.



وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.