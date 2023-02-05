الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لأب اعتدى على نجله بالشرقية

المتهم
المتهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، بمعاقبة موظف متهم بالاعتداء على نجله البالغ من العمر 5 سنوات وتعريض حياته للخطر بالسجن 10 سنوات.

تعود تفاصيل القضية رقم 7821 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والمقيدة برقم 2688 كلى جنوب الزقازيق، لشهر فبراير من العام الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية "محمد. أ" ،31 عاما.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم بارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 268 من قانون العقوبات، بأن قام بالتعدى على نجله الطفل البالغ من العمر 5 سنوات مستغلا حداثة سنة وتواجده معه بمفرده، وتعريض حياته للخطر.

وتوصلت تحريات النقيب أحمد مهيب، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

محكمة جنايات الزقازيق موظف خطر تفاصيل القضية

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وائل لطفي

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