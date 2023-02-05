بالتزامن مع حملة المتحدة تجمّل بالأخلاق.. نصائح للتواصل الجيد مع الأطفال

منذ الولادة يساعد التواصل الدافئ واللطيف وسريع الاستجابة الرضع والأطفال على الشعور بالأمان في عالمهم كما أنه يبني ويقوي العلاقات بين الأطفال وأولياء أمورهم والقائمين على رعايتهم، لتنمية المهارات وتطويرها يحتاج الأطفال إلى الأمان والأمن والعلاقات القوية، لذا فإن التواصل الجيد مع الأطفال ضروري للتنمية.

التواصل الجيد مع الأطفال والرضع: ما هو؟

إعطاء طفلك اهتمامك الكامل عندما تتواصل مع بعضكما البعض

تشجيع طفلك على التحدث معك حول ما يشعر به ويفكر فيه

الاستماع والاستجابة بطريقة حساسة لجميع أنواع الأشياء ليس فقط الأشياء اللطيفة أو الأخبار السارة، لكن أيضًا الغضب والإحراج والحزن والخوف

التركيز على لغة الجسد ونبرة الصوت وكذلك الكلمات حتى تتمكن حقًا من فهم ما يحاول طفلك التعبير عنه

استخدام لغة جسدك لإظهار أنك مهتم بما يريد طفلك مشاركته معك

مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن لطفلك فهمه والمدة التي يمكنهم الانتباه إليها.

يمكنك تطوير وتشجيع التواصل الجيد منذ الولادة من خلال التحدث كثيرًا مع طفلك حديث الولادة وترك فترات توقف كما لو كنت تجري محادثة، عندما يبدأ الطفل في إصدار الأصوات والثرثرة، استعد للثرثرة وانتظر لترى ما إذا كنت ستحصل على استجابة.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة نصائح تطوير التواصل الجيد مع طفلك

عندما تعمل على تطوير التواصل الجيد مع طفلك، فإن ذلك يساعد طفلك على تطوير مهارات التواصل معك ومع الآخرين، كما أنه يبني علاقتك لأنه يرسل رسالة مفادها أنك تقدر أفكار طفلك ومشاعره.

إليك بعض الأفكار:

خصص وقتًا للتحدث والاستماع إلى بعضكما البعض، يمكن أن تكون الوجبات العائلية وقتًا رائعًا للقيام بذلك.

قم بإيقاف تشغيل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون عندما تتواصل أنت وطفلك، يوضح هذا أنك تركز تمامًا على التفاعل أو المحادثة.

تحدث عن الأشياء اليومية خلال يومك، إذا كنت أنت وطفلك معتادًا على التواصل كثيرًا، فقد يسهل التحدث عند ظهور مشكلات كبيرة أو صعبة.

كن منفتحًا للحديث عن جميع أنواع المشاعر، بما في ذلك الغضب والفرح والإحباط والخوف والقلق، هذا يساعد طفلك على تطوير "مفردات المشاعر".

استمع لما تخبرك به لغة جسد طفلك، وحاول الرد على الرسائل غير اللفظية أيضًا.