الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالجيزة

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وإجراء عمليات شرائية بها بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استخدام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدة مواطنين في القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أمواله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم المذكور وتم ضبطه.

وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب، هاتفي محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، تم ضبطه.

وبمواجهتهما اعترف الثاني باتفاقه مع المتهم الأول للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وتسليمها له لاستخدامها في إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني لإبعاد الشبهات عنه.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني عمليات شرائية ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

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