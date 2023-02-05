ضبط 150 شيكارة نخالة و5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة ومحلات بيع اللحوم لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ حملات تموينية على الأسواق بمركز ايتاى البارود أسفرت عن ضبط 150 شيكارة نخالة خشنة داخل مصنع أعلاف يدار دون ترخيص، 100 شيكارة ملح بإجمالي 5 أطنان و11 جردل زبدة زنة الواحد 15 كجم و 7 أكياس زبدة زنة الواحدة 2.5 كجم داخل مصنع جبنة يدار دون ترخيص.

كما تم ضبط 80 شيكارة علف دواجن مجهول المصدر داخل أحد المخازن، مخبز سياحى يدار دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.