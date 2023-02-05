هيئة سلامة الغذاء:121 زيارة فحص لمصانع الأغذية و1136 طلب ترخيص للمحال العامة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الأول، عن الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير الجاري، وتضمن العديد من الأنشطة تضمنت، لقاء الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكل من «روفائيل مهنا» الملحق الزراعي الجديد بسفارة البرازيل بالقاهرة، و«سيزر تيليس» الملحق الزراعي البرازيلي المنتهية فترة مهامه في مصر.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات تضمنت استعراض منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الواردة من البرازيل التي تتبناها الهيئة خاصة منتجات اللحوم ومصنعاتها وفول الصويا والذرة، وكذلك طرق وآليات التحاليل التي تُجرى عليها للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها.

وفيما يخص أنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، فقد بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مصانع، كما بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 121 زيارة، استهدفت نقل ثقافة سلامة الغذاء والتواصل الفعال مع المصانع، هذا وقد بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة لإدراجها ضمن القائمة البيضاء 7 مصانع.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بعدد 29 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنيا، كما تم المرور على معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بفيصل – محافظة الجيزة للتأكد من الالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

وبالنسبة إلى إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم التنسيق مع مراكز إصدار تراخيص المحال بوزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للقيام بمعاينة المحال العامة التي تم تسجيلها وقبول طلبها للحصول على التراخيص.

كما تم فحص 1136 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الالكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل عدد 230 منشأة بالمحال العامة من خلال المنظومة الالكترونية.

وفيما يخص أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل زيارات تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية بعدد (23) زيارة، وتم عمل زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز بعدد 2 زيارة، بالإضاءة إلى تسجيل عدد 3 مضارب أرز.

وتم التنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتشكيل فرق مشتركة للمشاركة في حملات مراقبة ومتابعة أسعار السلع الاستراتيجية بالمشاركة مع إدارة الشكاوى الغذائية، وبلغ عدد الحملات التي تم شنها الأسبوع الماضي 60 حملة، وعدد المنشآت التي تم زيارتها 385 منشأة.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بـــ 34 زيارة شملت 31 زيارة للفنادق، و3 زيارات للمطاعم، و8 زيارات للتراخيص.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 40 شكوى، حيث تم إغلاق 8 شكاوى، ومتابعة 3 شكاوى، وجاري دراسة واستيفاء 29 شكوى.

كما وجه الدكتور طارق الهوبي فريق عمل الشكاوى بتتبع منتج غزل بنات، ثبت بنتائج التحاليل لحملة مسبقة قام بها فرع الغربية التابع للهيئة وجود لون غير مصرح باستخدامه وهي "صبغة الرودامين"، وتبين للحملة المسبقة أيضاً وجود مصنع لتصنيع هذا المنتج في إحدى العزب التابعة لمحافظة الشرقية، ويتم تداول المنتج بكافة محافظات الجمهورية.

وبناء على ذلك تم شن حملة على تلك العزبة يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023، وتبين وجود المصنع المخالف، وأيضا مصنع لتصنيع الحلاوة الطحينية مخالف للاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في ذلك الشأن.

وأيضاً بناء على تكليفات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - تم الاستجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منتج نسكافيه مغشوش، وتم شن حملة يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وتبين وجود مصنع يقوم بتقليد بعض العلامات التجارية لمنتجات فانيليا وبسبوسة وجيلي مسحوق وتبين، وجود حوالي 100 كجم مواد مضافة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصنع المخالف.

كما شارك رئيس هيئة سلامة الغذاء باجتماع ضم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض – محافظ دمياط - والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلي شركة "كير للمقاولات والصيانة " وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وقد وجه وزيرا التنمية المحلية والزراعة بتشكيل لجنة من الوزارتين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري والمحافظات للمرور النهائي على المجازر التي تم الانتهاء منها والإشراف علي عمليات تسليم المعدات والآلات ومتابعة الانتهاء من باقى الأعمال المتبقية وتذليل أي معوقات أو تحديات تمهيداً للافتتاح والتشغيل الرسمي لمجازر المرحلة الأولي عبر منظومة حديثة متطورة وإدارتها بطريقة اقتصادية متكاملة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.