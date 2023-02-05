الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

النائب شحاتة أبوزيد عن عدم إطلاق منتدى شباب العالم: قرار صحيح وواعٍ

النائب شحاتة أبو
النائب شحاتة أبو زيد

علق النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، على عدم عقد منتدى شباب العالم لهذا العام وتوجيه عوائد الرعاية المخصصة له وكافة مخصصاته المالية لحزمة مبادرات تنموية ووطنية، قائلا: "قرار صحيح وواعٍ في ظل التحديات الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع".

وأضاف النائب شحاتة أبوزيد، في بيان، أن إعلان إدارة منتدى شباب العالم، عن عدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى تقديرًا للظروف الاقتصادية على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية، يعكس تقدير الإدارة للظروف الاقتصادية ووعيها بحجم التحديات التي اجتاحت دول العالم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار إدراك إدارة  المنتدى للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية والتي نتج عنها تداعيات سلبية كثيرة على مختلف الأصعدة، والتي أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين.

وتابع: توجيه عوائد الرعاية المخصصة للنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم  وكافة مخصصاته المالية لحزمة مبادرات تنموية ووطنية يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم عقد النسخة الخامسة من منتدى الشباب بشكله المعهود، واستبدالها بإطلاق حزمة من المبادرات، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تحمل استثناءً عن جميع النسخ الماضية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من حدتها، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا.

وأكد سلطان في تصريحات له، اليوم، أهمية المبادرات التي أطلقها منتدى شباب العالم بدلًا من النسخة الخامسة، والتي راعت فيها مسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتطوير الفئات المختلفة، والذي يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم رواد الأعمال وكذلك المتطوعين من خلال إطلاق منصة بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية.

إدارة منتدى شباب العالم التنمية الاقتصادية المبادرات والمشروعات النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم النائب محمد سلطان النائب شحاته أبو زيد

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