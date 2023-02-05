مطران لوس أنجلوس يرقى شمامسة بكنيسة القديسة العذراء والأنبا أثناسيوس

ترأس الأنبا سرابيون، مطران إبيارشية لوس انجلوس، جنوب كاليفورنيا وهاواي، صلوات القداس الإلهي، بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا أثناسيوس الرسولي بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الأنبا سوريال والأنبا إبراهام، الأساقفة العموم بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب لفيف من كهنة وشعب الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح أجري الأحبار الأجلاء ترقية الشماس جاك غالي لرتبة الدياكونية باسم " اليشع، وعدد آخر من الشمامسة الي رتبة الإيبذياكونية.