الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قبيل صوم يونان.. الكنيسة الأرثوذكسية تنظم فعاليات متنوعة للطلاب والشباب

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرا عددًا من الفعاليات والأنشطة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء صوم يونان النبي، والذي يبدأ غدًا الإثنين، ويستمر حتى 9 فبراير الجاري.

- ختام كرنڤالات نصف العام بإيبارشية ميت غمر

اختتمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس، اليوم، كرنفالات نصف العام الدراسي، بكنيسة الشهيد مار جرجس في ميت غمر، وبحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية، ومشاركة حوالي 4 آلاف من أبناء الإيبارشية.

حيث نظمت الإيبارشية، كرنڤالًا لأبناء وبنات المرحلة الإعدادية، وفي الأربعاء الأول من فبراير الجاري لأطفال الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وفي أمس الأول لأطفال الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، واليوم لشباب وشابات المرحلة الثانوية.

- لقاء شباب ثانوي بالإسماعيلية 

كما نظمت إيبارشية الإسماعيلية، أمس الأول، لقاءً لشباب وشابات ثانوي بعنوان "TAKE CARE & RESTART" بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بالإسماعيلية، بحضور نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإيبارشية، ومشاركة أكثر من 500 شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

شمل اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي وجبة أغابي، وندوة عن "مخاطر الإباحية والإدمان" بعنوان "TAKE CARE" للشباب والشابات كلٍ على حدة.ـ ومحاضرة بعنوان "RESTART" للشباب والشابات معًا. ألقى المحاضرات عدد من الخدام المتخصصين في المشورة الأرثوذكسية.

- مؤتمر للخدام بمطاي ضمن مشروع "1000 معلم كنسي"

كما نظمت اللجنة المركزية لمشروع "1000 معلم كنسي" بإيبارشية مطاي مؤتمرًا خاصًا لخدام وخادمات الإيبارشية في إطار المشروع، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقرية الأتلات، في الفترة من 30 يناير إلى الأول من فبراير.

تضمن المؤتمر الذي حضره 220 خادمًا وخادمة، ورشًا تدريبية في إطار المستوى الثالث للمشروع "أبدع" على مصادر التعليم الكنسي الخمسة، كما قدم فريق كنيسة السيدة العذراء بمنشاة منبال، مسرحية باللغة القبطية وكذلك النشيد الوطني المصري باللغة ذاتها.

المؤتمر الثالث لخدام إيبارشية البحر الأحمر

واختتمت إيبارشية البحر الأحمر فعاليات مؤتمر الخدام والخادمات بالإيبارشية، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط، والذي أقيم بعنوان "الخادم والعمل الداخلي أمام الله" وشارك فيه حوالي 160 خادمًا وخادمة.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط، ، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، وعدد من الآباء الكهنة.

اسقف الايبارشية الشهيد مار جرجس السيدة العذرا السيدة العذراء السادس الابتدائى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسي الكنيسة القبطية

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