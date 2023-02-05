غدًا.. الأقباط يبدأون صوم يونان لـ3 أيام تنتهى بالفصح

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين 6 فبراير 2023، صوم نينوى المعروف بـ«صوم يونان»، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي بفصح يونان، والذي يحل في 9 فبراير 2023.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس.

◄إطلاق أكثر من قداس

خلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم.

وقالت مصادر كنسية لـ«الدستور» إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يقضي خلوته فترة صوم يونان ما بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك قبيل استئناف عظته الأسبوعية الأسبوع المقبل في 15 فبراير 2023.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.