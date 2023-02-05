الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. الأقباط يبدأون صوم يونان لـ3 أيام تنتهى بالفصح

كنيسة
كنيسة

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين 6 فبراير 2023، صوم نينوى المعروف بـ«صوم يونان»، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي بفصح يونان، والذي يحل في 9 فبراير 2023.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس.

◄إطلاق أكثر من قداس

خلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  أكثر من قداس على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم.

وقالت مصادر كنسية لـ«الدستور» إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يقضي خلوته فترة صوم يونان ما بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك قبيل استئناف عظته الأسبوعية الأسبوع المقبل في 15 فبراير 2023.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البط البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان

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