الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك بالسوق المحلي مع بداية حركة التداول اليوم الأحد

اسمنت
اسمنت

استقرت سعر شيكارة الأسمنت الرمادي بالسوق المحلي  مع بداية حركة  التداول والتعاملات يوم الأحد 5 فبراير 2023.  

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار طن الاسمنت في مصر للمهتمين بمعرفة أسعارها سواء لتجار أو المقاولين.

استقرار سعر شيكارة الاسمنت اليوم للمستهلك  

شهد سعر طن الأسمنت المسلح  للمستهلك مابين  1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم أرض المصنع.  

مع بداية شهر فبراير.. سعر طن الأسمنت للمستهلك في تعاملات اليوم بجميع الشركات

جاء سعر طن الأسمنت النصر اليوم للمستهلك  مابين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم أرض المصنع.

بينما سجل سعر الأسمنت وادي النيل اليوم للمستهلك  مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن الأسمنت المخصوص للمستهلك اليوم ما بين 1,900 جنيه 1,905 جنيهات تسليم أرض المصنع.

وقد بلغ سعر طن أسمنت العسكري للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر طن الأسمنت للمستهلك  بالسوق المحلي 

وبينما بلغ سعر طن أسمنت للسمتهلك اليوم سيناء 42.5 ما بين 1,840 جنيها 1,840 جنيها تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن أسمنت حلوان للمستهلك اليوم ما بين 1,890 جنيها 1,890 جنيها.

وبلغ سجل أسمنت السهم  للسمتهلك اليوم ما بين 1,840 جنيها 1,850 جنيها.

وقد جاء أسمنت السويدي  للمستهلك  اليوم ما بين 1,980 جنيها 1,990 جنيها. 

ورصد سعر طن أسمنت المسلة للمستهلك اليوم مابين  1,890 جنيه 1,895 جنيها

ووصل سعر العسكري بني سويف للسمتهلك اليوم 1,830 جنيها 1,830 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة  للمستهلك اليوم ما بين 1,970 جنيها 1,975 جنيها.

وجاء سعر طن أسمنت الممتاز للمستهلك اليوم ما بين 1,935 جنيها و1,940 جنيها
 

استقرار 34 نوع اسمنت للمستهلك بالسوق المحلي 

 

بينما سجل سعر طن أسمنت السويس للسمتهلك  اليوم  مابين 1,930 جنيه 1,940 جنيه


سجل سعر طن أسمنت تايتان  للسمتهلك مابين 1,880 جنيه 1,890 جنيه
 

وبلغ سعر طن أسمنت سيناء للسمتهلك اليوم مابين  1,860 جنيه 1,870 جنيه
 

وجاء سعر طن أسمنت أسيوط مابين  1,800 جنيه 1,800 جنيه
 

ورصد سعر طن أسمنت المهندس مابين 1,890 جنيه 1,900 جنيه
 

واضاف سعر طن أسمنت النهضة  مابين 1,820 جنيه 1,820 جنيه
 

وبلغ  سعر طن أسمنت أسوان مابين 1,780 جنيه 
 

وسجل سعر طن أسمنت السد العالي 1,780 جنيه 
 

بينما بلغ سعر طن أسمنت قنا مابين 1,820 جنيه 1,830 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت المصريين ليسجل مابين 1,760 جنيه 1,770 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه
وكما سجل سعر طن أسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه
كما وصل سعر طن أسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه
كما جاء سعر طن أسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن  أسمنت الماكس 1,880 جنيه 
وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه
كماجاء سعر طن أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت الصرح  مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه

سعر  طن الاسمنت السوبر للسمتهلك بانواعه المختلفة

جاء سعر طن الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
بلغ سعر طن اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه الى  2550 جنيه.
سجل سعر طن  اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن اسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن .
وقد وصل سعر طن  اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن

5 فبراير استقرت أسمنت مستهلك طن الأسمنت شيكارة سعر شيكارة الاسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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