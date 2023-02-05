استقرار سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك بالسوق المحلي مع بداية حركة التداول اليوم الأحد
استقرت سعر شيكارة الأسمنت الرمادي بالسوق المحلي مع بداية حركة التداول والتعاملات يوم الأحد 5 فبراير 2023.
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار طن الاسمنت في مصر للمهتمين بمعرفة أسعارها سواء لتجار أو المقاولين.
استقرار سعر شيكارة الاسمنت اليوم للمستهلك
شهد سعر طن الأسمنت المسلح للمستهلك مابين 1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم أرض المصنع.
جاء سعر طن الأسمنت النصر اليوم للمستهلك مابين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم أرض المصنع.
بينما سجل سعر الأسمنت وادي النيل اليوم للمستهلك مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم أرض المصنع.
وسجل سعر طن الأسمنت المخصوص للمستهلك اليوم ما بين 1,900 جنيه 1,905 جنيهات تسليم أرض المصنع.
وقد بلغ سعر طن أسمنت العسكري للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع.
سعر طن الأسمنت للمستهلك بالسوق المحلي
وبينما بلغ سعر طن أسمنت للسمتهلك اليوم سيناء 42.5 ما بين 1,840 جنيها 1,840 جنيها تسليم أرض المصنع.
سجل سعر طن أسمنت حلوان للمستهلك اليوم ما بين 1,890 جنيها 1,890 جنيها.
وبلغ سجل أسمنت السهم للسمتهلك اليوم ما بين 1,840 جنيها 1,850 جنيها.
وقد جاء أسمنت السويدي للمستهلك اليوم ما بين 1,980 جنيها 1,990 جنيها.
ورصد سعر طن أسمنت المسلة للمستهلك اليوم مابين 1,890 جنيه 1,895 جنيها
ووصل سعر العسكري بني سويف للسمتهلك اليوم 1,830 جنيها 1,830 جنيها.
وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة للمستهلك اليوم ما بين 1,970 جنيها 1,975 جنيها.
وجاء سعر طن أسمنت الممتاز للمستهلك اليوم ما بين 1,935 جنيها و1,940 جنيها
استقرار 34 نوع اسمنت للمستهلك بالسوق المحلي
بينما سجل سعر طن أسمنت السويس للسمتهلك اليوم مابين 1,930 جنيه 1,940 جنيه
سجل سعر طن أسمنت تايتان للسمتهلك مابين 1,880 جنيه 1,890 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت سيناء للسمتهلك اليوم مابين 1,860 جنيه 1,870 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت أسيوط مابين 1,800 جنيه 1,800 جنيه
ورصد سعر طن أسمنت المهندس مابين 1,890 جنيه 1,900 جنيه
واضاف سعر طن أسمنت النهضة مابين 1,820 جنيه 1,820 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت أسوان مابين 1,780 جنيه
وسجل سعر طن أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
بينما بلغ سعر طن أسمنت قنا مابين 1,820 جنيه 1,830 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت المصريين ليسجل مابين 1,760 جنيه 1,770 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه
وكما سجل سعر طن أسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه
كما وصل سعر طن أسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه
كما جاء سعر طن أسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن أسمنت الماكس 1,880 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه
كماجاء سعر طن أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت الصرح مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه
سعر طن الاسمنت السوبر للسمتهلك بانواعه المختلفة
جاء سعر طن الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
بلغ سعر طن اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه الى 2550 جنيه.
سجل سعر طن اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن
كما بلغ سعر طن اسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن .
وقد وصل سعر طن اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن