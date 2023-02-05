استقرار سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك بالسوق المحلي مع بداية حركة التداول اليوم الأحد

الأحد 05/فبراير/2023 - 10:57 ص 2/5/2023 10:57:14 AM

استقرت سعر شيكارة الأسمنت الرمادي بالسوق المحلي مع بداية حركة التداول والتعاملات يوم الأحد 5 فبراير 2023.

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار طن الاسمنت في مصر للمهتمين بمعرفة أسعارها سواء لتجار أو المقاولين.

استقرار سعر شيكارة الاسمنت اليوم للمستهلك

شهد سعر طن الأسمنت المسلح للمستهلك مابين 1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم أرض المصنع.

جاء سعر طن الأسمنت النصر اليوم للمستهلك مابين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم أرض المصنع.

بينما سجل سعر الأسمنت وادي النيل اليوم للمستهلك مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن الأسمنت المخصوص للمستهلك اليوم ما بين 1,900 جنيه 1,905 جنيهات تسليم أرض المصنع.

وقد بلغ سعر طن أسمنت العسكري للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر طن الأسمنت للمستهلك بالسوق المحلي

وبينما بلغ سعر طن أسمنت للسمتهلك اليوم سيناء 42.5 ما بين 1,840 جنيها 1,840 جنيها تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن أسمنت حلوان للمستهلك اليوم ما بين 1,890 جنيها 1,890 جنيها.

وبلغ سجل أسمنت السهم للسمتهلك اليوم ما بين 1,840 جنيها 1,850 جنيها.

وقد جاء أسمنت السويدي للمستهلك اليوم ما بين 1,980 جنيها 1,990 جنيها.

ورصد سعر طن أسمنت المسلة للمستهلك اليوم مابين 1,890 جنيه 1,895 جنيها

ووصل سعر العسكري بني سويف للسمتهلك اليوم 1,830 جنيها 1,830 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة للمستهلك اليوم ما بين 1,970 جنيها 1,975 جنيها.

وجاء سعر طن أسمنت الممتاز للمستهلك اليوم ما بين 1,935 جنيها و1,940 جنيها



استقرار 34 نوع اسمنت للمستهلك بالسوق المحلي

بينما سجل سعر طن أسمنت السويس للسمتهلك اليوم مابين 1,930 جنيه 1,940 جنيه



سجل سعر طن أسمنت تايتان للسمتهلك مابين 1,880 جنيه 1,890 جنيه



وبلغ سعر طن أسمنت سيناء للسمتهلك اليوم مابين 1,860 جنيه 1,870 جنيه



وجاء سعر طن أسمنت أسيوط مابين 1,800 جنيه 1,800 جنيه



ورصد سعر طن أسمنت المهندس مابين 1,890 جنيه 1,900 جنيه



واضاف سعر طن أسمنت النهضة مابين 1,820 جنيه 1,820 جنيه



وبلغ سعر طن أسمنت أسوان مابين 1,780 جنيه



وسجل سعر طن أسمنت السد العالي 1,780 جنيه



بينما بلغ سعر طن أسمنت قنا مابين 1,820 جنيه 1,830 جنيه

وجاء سعر طن أسمنت المصريين ليسجل مابين 1,760 جنيه 1,770 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه

وسجل سعر طن أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه

وكما سجل سعر طن أسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه

كما وصل سعر طن أسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه

كما جاء سعر طن أسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه

وسجل سعر طن أسمنت الماكس 1,880 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه

كماجاء سعر طن أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت الصرح مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه

سعر طن الاسمنت السوبر للسمتهلك بانواعه المختلفة

جاء سعر طن الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .

بلغ سعر طن اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه الى 2550 جنيه.

سجل سعر طن اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن اسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن .

وقد وصل سعر طن اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن