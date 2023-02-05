الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الفول بـ 32 جنيهًا.. أسعار البقوليات في الأسواق اليوم

بقوليات
بقوليات

واصلت أسعار البقوليات استقرارها، اليوم الأحد، وتعتبر البقوليات من أهم مصادر البروتين والتي يكون عليها إقبال كبير خلال فصل الشتاء، خاصة العدس يكون عليه اقبال كبير وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 

سجل سعر كيلو الفول البلدى ما بين 31 و32 جنيهًاK وسجلت أسعار الفول المجروش 38 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللوبيا البلدي 52 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا، فيما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 35 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 48 إلى 52 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا، في حين تراوح كيلو الترمس ما بين 28 (مستورد) و32 جنيهًا (محلي)، بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 110 و120 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن اليوم الأحد 5 فبراير 2023 

سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 24000 جنيه معبأ بأرضه، كما سجل طن الفول البلدى عريض 23000 جنيه معبأ بأرضه، بينما سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 15000 جنيه معبأ بأرضه، وبلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 13500 جنيه معبأ بأرضه.

- أسعار السمسم اليوم الأحد 5 فبراير 2023  

سجل سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه بـ55 ألف جنيه، كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه، وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه "أرضه"، وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه"، وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.

سعر كيلو الفول البلدى أسعار الفول المجروش أسعار العدس الأصفر سائب أسعار فاصوليا بيضاء أسعار البقوليات

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